JARS - Le Tower-Defense de Mousetrap Games s'offre un trailer sur Nintendo Switch

Le jeu de puzzle stratégique et de tower defense Burtonesque JARS s'apprête à sortir sur Nintendo Switch. Attendu pour le mois d'octobre, l'éditeur Daedalic Entertainment et le développeur Mousetrap Games vient de dévoiler un tout nouveau trailer à découvrir ci-dessous.

JARS est un jeu de stratégie avec des puzzles et des éléments de tower defense. Afin d'atteindre leur objectif, les joueurs devront briser les bocaux qui jonchent la cave. Ce qui les attend à l'intérieur est toujours différent, ce qui rend la découverte palpitante et oblige les joueurs à s'adapter à des niveaux en constante évolution. Le style graphique sinistre mais attachant, dessiné à la main, donne à JARS un aspect distinct et s'inspire des films d'animation de Tim Burton et du Studio Laika.

Pour défendre le Sarcophage de chaque niveau, les joueurs doivent déployer des minions et des objetscomme des moustiques, des glands et des hérissons pour détruire chaque bocal et vaincre les méchants qui rampent dans la cave. Ils devront trouver la stratégie parfaite en choisissant les bons minions au bon moment, et en les combinant avec des objets et autres améliorations, afin d’assurer la victoire de Victor.