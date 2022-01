JAPON : Sega abandonne le secteur des salles d'arcade suite à la crise mondiale liée au coronavirus

Une page de l'histoire des jeux vidéo se tourne. SEGA Sammy vient d'annoncer qu'il quittait le secteur des salles d'arcade en revendant les dernières part de sa division Sega Entertainment (soit 14,9 % ) à l'entreprise de location Genda Inc qui depuis 2020 possédait déjà tout le reste (soit 85,1% .) Cette annonce intervient alors que le secteur des salles d'arcade a été frappé de plein fouet par la crise liée au coronavirus et aux confinements à répétition même si son déclin date de bien avant. Ainsi, si en 1986 on recensait 26 573 à travers tout le Japon, en 2019 , il n'y avait plus que 4 022 . Aujourd'hui, il y en a forcément beaucoup moins surtout qu'il y a eu énormément de fermetures de salles liée à la pandémie.

SEGA et les salles d'arcade, c'est une histoire qui a débutée à la fin des années 60 et qui a connu presqu'aussitôt un succès exponentiel fulgurant. Au début des années 90 , il y avait près de 1000 salles d'arcade SEGA au Japon qui pouvaient compter sur des hits maison intemporels comme Virtua Fighter, Virtua Tennis, OutRun, Crazy Taxi ou encore House of the Dead 2... C'est donc près de 56 ans de l'histoire des jeux vidéo qui prend fin devant nos yeux humides. Sega Entertainment va être rebaptisé Genda GiGO et les salles d'arcade du Japon vont devenir des centres GiGO. Notez cependant que si SEGA abandonne le secteur des salles d'arcade, la société pourrait malgré tout continuer à créer des bornes d'arcade.

