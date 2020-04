Japon : Nintendo interrompt provisoirement les livraisons de Nintendo Switch

Depuis plusieurs semaines, le monde est totalement bouleversé par une pandémie de coronavirus qui incite les gouvernement de très nombreux pays à prendre des mesures coercitives. Ce n'est cependant pas le cas de tous les pays et notamment du Japon qui malgré, tout de même, le report des J.O. à (au moins) l'année prochaine et l'annulation de différentes célébrations comme la fête annuelle des cerisiers, ne s'est décidé à décréter l'état d'urgence que mardi dernier, et encore que sur une partie du pays et sans aucune mesures de confinement. A ce jour, officiellement, 5 347 cas ont été recensés au Japon et 99 personnes sont décédées du COVID-19, et chaque jour l'inquiétude grandit, beaucoup craignant désormais que l'épidémie prenne de l'ampleur sur l'Archipel...

Une situation qui forcement impacte Nintendo d'autant plus que la société doit faire face a de nombreux problèmes puisque le monde dont le Japon est quasiment à l'arrêt même si du côté de la Chine, les choses commencent à s'arranger avec un retour progressif "à la normale" et des usines qui réouvrent petit à petit... Pour autant devant la forte demande de Nintendo Switch et la difficulté d'honorer les commandes, Nintendo a pris la décision de suspendre temporairement la livraison de tous les modèles de Nintendo Switch au Japon- en se contentant d'honorer simplement les commandes déjà passées. D'autres informations seront partagées la semaine prochaine sur la reprise des livraisons.

Cette suspension ne concerne à priori pas l'Occident bien que la Nintendo Switch standard soit désormais très difficile à trouver à un prix décent.