L'éditeur JanduSoft nous donne rendez-vous pour son Special Showcase ce 26 janvier 2023

A la fois développeur mais également éditeur de jeux vidéo, le studio JanduSoft nous a déjà offert divers titres sur l'eShop de la Nintendo Switch. Le studio revient en cette mois avec un Special Showcase prévu pour le 26 janvier à partir de 18h00 heure française sur leur page Youtube. Au menu, présentation de plus d'une quinzaines de nouveaux titres à découvrir dans les prochaines semaines sur Nintendo Switch ainsi que sur supports concurrents.

Nous sommes ravis de donner à nos fans un aperçu de certains des jeux extraordinaires que nous avons en développement", a déclaré Jose Antonio Andujar, PDG de JanduSoft. Nous sommes également ravis de dévoiler notre nouveau logo dans le cadre de notre effort de rebranding. Il reflète notre engagement envers l'innovation et la création d'expériences de jeu immersives et de haute qualité. Nous sommes impatients que les joueurs découvrent les mondes, les personnages et le gameplay incroyables sur lesquels nos équipes ont travaillé si dur.