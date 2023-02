Jackbox Party Pack 9 s'offre une traduction gratuite en français, italien, allemand et espagnol sur Nintendo Switch

La boîte à malices Jackbox Party Pack 9 de l'éditeur éponyme revient sur le devant de la scène avec de bonnes nouvelles. Un nouveau pack de langues est proposé gratuitement dès à présent sur l'eShop, ajoutant diverses langues dont le français. L'occasion de jouer aux nouveaux titres de la compilation dans des conditions optimales.

Appel à tous les propriétaires de Nintendo Switch - votre passeport Jackbox est arrivé !

Une mise à jour gratuite du contenu du Jackbox Party Pack 9 est désormais disponible sur Nintendo Switch. Elle comprend le Jackbox Language Pack, qui localise entièrement le jeu en français, italien, allemand et espagnol, avec du contenu spécifique à chaque région, des génériques localisés, des sous-titres traduits et des illustrations mises à jour.

Mais ce n'est pas tout, un pack booster de langue gratuit est maintenant disponible pour toutes les autres plateformes, qui introduit des tonnes de nouvelles invites et de nouveaux contenus spécifiques à chaque région pour tous les jeux en français, italien, allemand et espagnol - ainsi que la résolution de quelques bugs mineurs et l'amélioration de certaines choses aussi !

Le Jackbox Party Pack 9 est désormais disponible en français, italien, allemand et espagnol sur toutes les plateformes où il est disponible. Téléchargez la mise à jour gratuite pour Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, Steam et Epic et planifiez dès aujourd'hui votre prochaine soirée jeux avec votre famille et vos amis !