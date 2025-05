Jack Barau - Un plateformer réunionnais écolo-rigolo disponible sur Nintendo Switch

Jeu vidéo venant tout droit de la Réunion, Jack Barau se présente comme un puzzle plateformer à caractère ludique et écologique, mettant en avant les Pétrels de Barau, oiseaux endémiques de La Réunion aujourd'hui menacés d'extinction. Jack Barau est disponible depuis le 1er mai sur l'eShop de la Nintendo Switch, et actuellement en promotion au prix de 9,74€

Aidez JACK BARAU, le pirate pétrel, à sauver son espèce !

Parcourez l’île à la recherche des poussins égarés. Chaque nuit, les lumières artificielles désorientent les bébés pétrels de Barau, les laissant à la merci des rats et chats sauvages qui rôdent. Formez une farandole fragile mais pleine d’espoir, et guidez les petits jusqu’à l’océan, là où ils pourront enfin s’envoler vers la liberté.

JACK BARAU est un jeu de plateforme-puzzle en 2D, à la fois poétique, comique et engagé. Inspiré d’une réalité écologique poignante, il vous plonge dans les plumes d’un vieux pirate au cœur tendre, dernier espoir d’une espèce en danger critique d’extinction.

Contrôlez Jack avec agilité dans des environnements variés.

Retrouvez les poussins et assurez leur survie dans une farandole grandissante.

Évitez les prédateurs et dangers nocturnes.

Activez des interrupteurs, déclenchez des pièges à votre avantage.

Explorez un univers stylisé, entre humour, tendresse et conscience environnementale.

Conçu pour toucher petits et grands !

JACK BARAU est une aventure aussi familiale que sensible — un hommage ludique au véritable pétrel de Barau, oiseau rare des hauteurs réunionnaises, et à celles et ceux qui tentent de le sauver.