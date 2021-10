Jack Axe - Les frangines à la hache viennent casser la baraque sur Nintendo Switch

Développé par Keybol Games et Mike Studios, Jack Axe est un jeu mêlant action et plateformes, enfin disponible sur Steam et Nintendo Switch. A l'occasion de sa sortie sur la console hybride, et pour célébrer son lancement, nous vous laissons découvrir son trailer officiel ci-dessous.

Jack, c’est son nom. Axe, c’est sa hache. Jack Axe ! Partez à l’aventure avec les sœurs Jack, en solo ou en multijoueur, dans un monde ouvert 2D ! Relevez toutes sortes de défis à base de plateformes et lancez votre hache à tout va pour explorer un monde unique, qui fusionne éléments scandinaves et philippins. La saga d’une jeune femme qui brise les tabous en prenant les armes pour faire un « travail d’homme », malgré les protestations d’un dieu mécontent ! Jack casse la baraque en 6 points Explorez un monde fantastique mêlant éléments scandinaves et philippins.

Carburez au Girl Power survitaminé pour traverser les niveaux comme une comète.

Utilisez la hache pour naviguer sur les plateformes et réaliser des acrobaties à couper le souffle.

Jouez ensemble en mode Campagne ou Party : jusqu’à 4 joueurs !

Plongez dans une histoire écrite par Bari et Melai Silvestre et leurs 3 filles à l’imagination débordante.

Montrez à tous que les filles savent y faire !

Jack Axe est actuellement disponible au prix de 13,49€ sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Source : Nintendo