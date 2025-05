Iwakura Aria sortira mi-août sur Nintendo Switch

Cela faisait des années que MAGES n'avait pas proposé de nouvelles IP dans son catalogue, c'est pour cela que la sortie de Iwakura Aria est attendue de pied ferme par les fans du studio, et de Visual Novel. La date de sortie vient finalement d'être dévoilée par PQube et MAGES, permettant aux joueurs de découvrir cette nouvelle histoire à partir du 14 août 2025 sur Nintendo Switch et PC.

Après la guerre, le Japon connaît une croissance économique fulgurante, mais en marge de la société, une jeune fille se retrouve laissée pour compte. Privée de perspective d'avenir, Ichiko s'accroche à une mince lueur d'espoir : la promesse d'une nouvelle vie en tant que servante de la famille Iwakura. Cependant, les Iwakura dissimulent de lourds secrets, principalement liés à leur héritière, Aria. Ichiko se retrouve alors aspirée dans un autre monde, derrière les portes de ce mystérieux manoir. Tiraillées entre les attentes et les espoirs des autres les concernant, Aria et Ichiko ont perdu contact avec leur véritable essence. À qui appartiennent les vies de ces jeunes filles, qui continuent de se conformer à ce qu'on attend d'elles ? Pour briser leurs chaînes, elles devront faire preuve de courage et de détermination, et leur rencontre fatidique pourrait bien être la clé de leur émancipation. Voici l'histoire d'un été de 1966, qui bouleversa le destin de la famille Iwakura et de leur nouvelle servante. Révélations fracassantes : incarnez Ichiko, servante au manoir Iwakura, et percez les sombres machinations qui se trament dans l'ombre alors que vous vous rapprochez d'Aria et de son destin tragique. Futur incertain : avec neuf fins différentes à débloquer, chaque choix influence l'avenir d'Ichiko, que vous retrouverez 33 ans après les événements de la quête principale. Secrets bien enfouis : explorez les différentes pièces à l'aide de la carte pour rassembler les informations clés qui vous permettront de percer les mystères qui entourent le manoir et ses habitants. Carnet de croquis d'Ichiko : de jolis dessins représentant les éléments attirant l'attention de la jeune fille. Ces dessins recèlent parfois des indices cachés dans les méandres du manoir Iwakura. Inspiré de la Renaissance : les artistes Hyakunen et Fumi Nakada donnent vie à l'histoire grâce à des illustrations picturales et des encadrés s'imbriquant pour former des tableaux saisissants. Relations poignantes : les liens entre les femmes du manoir tissent l'intrigue, oscillant entre amour et amitié. Ces émotions intenses nourrissent le suspense qui se construit au fil des chapitres.