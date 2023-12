Itorah - L'Action/Plateformer de Grimbart Tales s'offre une version physique avec Red Art Games

Sorti initialement en avril 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Itorah est un Action/Plateformer développé par Grimbart Tales et qui s'apprête à connaître une seconde vie. Un partenariat a été signé entre l'éditeur Assemble Entertainmen et Red Art Games pour pouvoir proposer le jeu en version physique sur Nintendo Switch et PS4 durant le second trimestre de l'année 2024. Le jeu sera ainsi proposé en édition standard un peu partout au prix de 34,99€, tandis qu'une édition Deluxe exclusive sera proposée à 500 exemplaires par plateformes sur la boutique en ligne de RedArtGames.com.

Vous incarnez la dernière humaine dans un monde plein de masques. Guidez Itorah dans un monde fantastique habité par d'étranges êtres masqués. L'humanité a disparu et Itorah semble être la dernière de son espèce ! Pour faire la lumière sur son passé, elle devra s'armer d'une hache braillarde et se frayer un chemin dans des forêts luxuriantes, au sein de temples périlleux, sur des falaises orageuses et dans d'autres biomes peints à la main. Sa quête de savoir innocente se transforme rapidement en une mission pour sauver cet étrange nouveau monde d'un danger imminent : une mystérieuse épidémie qui menace de tout consumer sur son passage. Caractéristiques : Conception à la main : explorez un monde sublime inspiré des paysages de l'Amérique centrale et du Sud. Chaque biome a été peint à la main par l'équipe de développement pour façonner le monde de Nahucan. Commandes fluides : profitez d'une multitude d'animations qui donnent vie à ITORAH et à son large éventail de capacités. Jeu de plateforme comme au bon vieux temps : quand elle ne sera pas occupée à se battre, ITORAH devra affûter ses talents de saut et d'esquive tandis qu'elle rencontrera progressivement des casse-tête et des défis de plus en plus difficiles. Combats de boss palpitants : affrontez la faune vorace de Nahucan lors de combats de boss. Résolvez le mystère : ITORAH est-elle la dernière humaine et qu'est-il arrivé à l'humanité ? Faites la lumière sur cette histoire aux nombreux rebondissements tandis que notre courageuse combattante traverse forêts luxuriantes, temples antiques et bien d'autres lieux dans sa quête pour sauver Nahucan ! Nouez des amitiés : comme dit l'adage, ce n'est pas tant la destination qui compte, mais les personnes avec qui on partage le voyage. Rencontrez toutes sortes de personnages excentriques qui aideront ou non Itorah dans sa quête. Musique captivante : la bande-son d'ITORAH, soigneusement composée et entraînante, vous invite à vous perdre dans la beauté de Nahucan.