It's a Wrap! annoncé sur Nintendo Switch

Le développeur Chanko Studios et l'éditeur AMC Games nous dévoilent leur prochain projet : It's a Wrap! Se présentant comme un mélange de puzzle / plateformer ancré dans les années 80. En attendant la date de sortie du jeu, nous vous laissons découvrir le trailer ci-dessous.

It's a Wrap ! est à la fois un jeu de puzzle et un jeu de plateforme en 2D, mais il est à cent dix pour cent nostalgique des années 80. Les joueurs jouent les rôles de réalisateur et d'acteur, concevant les scènes à l'aide d'un mécanisme unique d'édition de la ligne de temps, puis se lançant dans l'action en tant que star de cinéma... avec des conséquences quelque peu désastreuses. C'est une double menace !