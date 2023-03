Islets - Le metroidvania s'offre une sortie en version physique avec Super Rare Games sur Nintendo Switch

Sorti en août 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Islets se présente comme un metroidvania développé par Kyle Thompson. N'étant sorti que sur l'eShop, Super Rare Games est fier d'annoncer un partenariat avec le développeur et l'éditeur Kyle Thompson pour sortir le titre en version physique sur Nintendo Switch en exclusivité sur la boutique en ligne de Super Rare Games. Proposé à 4000 unités, les précommandes seront officiellement puvertes le 9 mars 2023 à partir de 17h00 heure française.

Iko est un guerrier en herbe plein d'espoir qui explore ciel et terre pour réunir une série d'îles flottantes. À bord de son vaisseau branlant, il doit voyager d'île en île pour réactiver le noyau magnétique de chacune d'entre elles tout en affrontant les adversaires qui se dressent sur sa route.

Islets est un metroidvania étonnamment plein de tendresse dans lequel tu établiras des liens avec les gens qui t'entourent. En réunissant les îles et en devenant ami avec des personnages attachants, le monde s'agrandit et révèle de nouvelles parties de chaque zone qu'Iko peut alors explorer. Fouille les moindres recoins afin de récupérer les multiples améliorations cachées dans ce monde et relève ses innombrables défis secrets !

Il y a aussi un guide qui pourra te faire visiter, mais prends garde. Il a un comportement vraiment étrange...

Caractéristiques