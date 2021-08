ISLANDERS : Console Edition - Le jeu de stratégie minimaliste enfin disponible sur Nintendo Switch

Déjà disponible depuis 2019 sur Steam, le jeu de stratégie ISLANDERS imaginé par GrizzlyGames vient de s'offrir une virée sur Nintendo Switch dans une version sobrement intitulée ISLANDERS : Console Edition. Proposé au petit prix de 4,99€ sur l'eShop et disponible dès maintenant, nous vous laissons retrouver le trailer du jeu ainsi qu'un descriptif officiel ci-dessous.

ISLANDERS: Console Edition est le jeu de stratégie minimaliste acclamé ou l’on doit construire des cités sur des îles colorées, maintenant disponible sur console.

Explorez une infinité de territoires en constants changements, agrandissez vos colonies de simples villages à grandes cités et profitez de l’atmosphère relaxante.

Dans ISLANDERS: Console Edition, vous débutez avec un canevas vierge et un ensemble de bâtiments minimaliste. Votre objectif est de peupler et enrichir chacune des îles avec vos créations pour débloquer de nouveaux bâtiments en atteignant le score maximal. Les points sont attribués en plaçant soigneusement les bâtiments, en prenant entre autres l'environnement en compte et en laissant un accès libre aux ressources naturelles et à l'entrée du bâtiment.

Lorsque vous êtes prêts, vous voyagez vers de nouvelles terre pour explorer l’environnement stupéfiant de Islanders tout en construisant des structures plus grosses et plus massives. Plus vous construirez, plus votre score sera élevé et plus impressionnante sera la cité que vous pourrez contempler avant de tout reprendre à zéro lors de la prochaine partie.

Caractéristiques :