Iron Wings s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs de sensations fortes, si vous n'avez pas encore fait l'acquisition de Iron Wings sur l'eShop depuis sa sortie en juin dernier, Red Art Games vient d'annoncer la sortie imminente du jeu de guerre vous mettant dans la peau de 2 pilotes d'avion. Disponible à partir du 28 janvier 2021 , Iron Wings sera disponible sur la boutique en ligne de Red Art Games avec 2800 unités à la vente. Et pour les plus rapides, les 400 premiers acheteurs repartiront avec un Pin's Collector à l'effigie du jeu.

Le joueur prend le rôle des deux pilotes, Jack et Amelia, alors qu'ils tentent de réduire la menace aérienne nazie dans une riche campagne de missions, chacune avec de nombreux objectifs et ennemis ainsi que des objectifs secondaires. Alors que l'action passe rapide, vous devrez également envisager une stratégie, en assignant les objectifs principaux de votre partenaire pour abattre, afin de réussir.

Iron Wings est principalement un jeu d'arcade, un tireur volant, où le tir ne sera pas suffisant, où chaque arme ou outil monté sur chacun des deux avions aura son rôle à accomplir pour chaque mission, et vous Il faudra régler la décision sur ce qu'il faut faire et comment le faire.

Pendant le vol, vous contrôlerez les pilotes et leur avion, en alternant entre eux chaque fois que vous en avez besoin et en assignant des commandes à l'autre. Chacun des deux avions que vous choisirez comportera différents outils supplémentaires à utiliser lors de la mission.

Des outils supplémentaires comme Chaffs et Magnétron en tant que contre-mesures radar, Photo Camera pour signaler des visuels détaillés de certains objectifs, Recherche Light pour découvrir et cibler les cibles sur les scénarios nocturnes et plus à découvrir.

Le choix judicieux des camouflages influencera également votre visibilité vis-à-vis des ennemis et, par conséquent, vous aidera à éviter certains dégâts.

Iron Wings suit l'histoire de deux amis d'enfance qui se joignent à la guerre dans un escadron spécial de la Force aérienne. Sous la direction du colonel David Ruse, leur objectif est de localiser et d'arrêter le général Adler devant l''Ahnenerbe', une équipe secrète d'archéologues et de scientifiques nazis.

Le jeu commence lors d'une collecte de fonds à New York et se déplace rapidement dans des opérations de guerre avec l'opération Husky (l'invasion de la Sicile) suite aux événements réels de la recherche d'Adler.

Les pilotes seront confrontés à des missions aériennes et terrestres de New York, reconstruites en profondeur comme dans les années 40 et d'autres sites aux États-Unis comme Black Canyon, à plusieurs des vrais champs de bataille de l'Europe, de la Sicile à Naples en passant par la Pologne et l'Allemagne.