Irem Collection Volume 3 sortira début juillet sur Nintendo Switch

ININ et Tozai Games seront de retour début juillet pour une troisième compilation des jeux Irem. Sobrement intitulée Irem Collection Volume 3, cette compilation sera disponible à partir du 1er juillet 2025 au tarif de 24,99€ et proposera les titres suivants :

Faites connaissance avec M. Héei, l’hélico à pattes déjanté équipé d’un véritable arsenal ! Sorti en arcade au Japon en 1987, ce shoot ’em up multidirectionnel vous permet de piloter à travers des niveaux ingénieux remplis de cartes façon puzzle, de chemins cachés et de boss gigantesques. Récoltez des cristaux, gagnez de l’argent et améliorez votre arsenal pour garder ces rotors en pleine forme ! Ce classique des salles d’arcade a fait sensation à sa sortie et a fait se demander aux joueurs comment un jeu aussi mignon pouvait avoir autant de puissance !

Magie et chaos se mêlent dans Mystic Riders, le shooter fantasy de 1992 où vous chevauchez des balais pour combattre des tortues volantes géantes, des démons de feu et d’autres créatures mythiques. Utilisez votre balai comme un boomerang pour bloquer les projectiles, faites des roulades pour éviter les pièges et foncez à travers des mondes colorés. Ne restez pas seul : jouez en coop locale dans la peau de Mark le magicien ou de Zeal la sorcière pour un voyage enchanteur à travers l’histoire de l’arcade. Mystic Riders propose des mécaniques originales, à la fois intéressantes, amusantes et particulièrement exigeantes, contrairement à bien d’autres shooters !

Enfin, Dragon Breed – le bijou d’arcade de 1989 Dragon Breed vous plonge dans un cauchemar biomécanique ! Combattez aux côtés du puissant dragon Bahamoot, capable de vous protéger et de tout brûler sur son passage. Imaginez un mélange entre R‑Type et apocalypse fantasy… avec des ailes. Cette superbe machine à pièces a été un peu boudée à sa sortie, mais vous avez maintenant l’opportunité de découvrir pourquoi beaucoup d’aficionados d’arcade considèrent ce titre comme l’un des secrets les mieux gardés d’Irem.