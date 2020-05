Ion Fury disponible sur Nintendo Switch

Enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 24,99€, le FPS old school Ion Fury s'offre ce jour un ultime trailer de lancement qui rappellera aux plus anciens d'entre-vous le plaisir que l'on pouvait se procurer sur des titres comme Doom. Nous vous laissons visionner ci-dessous ledit trailer, et vous ferons un bref descriptif du jeu. Pour rappel si le format dématérialisé n'est pas votre tasse de thé, Ion Fury sera disponible le 26 juin en version physique.

Faites place à Shelly "Bombshell" Harrison qui s'attaque à la cyber-culture du sadique Dr Jadus Heskel, cette fois sur consoles. Défendez Neo D.C. avec le fidèle revolver Loverboy à trois canons de Shelly en 60FPS sur PlayStation 4 et Xbox One, et semez la destruction partout où vous allez avec la Nintendo Switch.



Déchirez l'infanterie cyborg, les robots géants et même les wendigos avec huit armes d'inspiration rétro. Utilisez des SMG pénétrateurs à double usage avec des munitions incendiaires pour brûler les ennemis, faites des ravages avec le Disperseur avec des cartouches de fusil de chasse ou des balles grenade, ou jetez un Clusterpuck dans une pièce et supprimez tout le monde.



Utilisant le même moteur que le Duke Nukem 3D original, Ion Fury offre la sensation bien-aimée des shooters des années 90. Les fonctions modernes intégrées de manière transparente incluent les headshot, l'interaction avec l'environnement, une physique améliorée, des sauvegardes automatiques et une fonctionnalité d'écran large. Le mariage des deux styles de Ion Fury constitue à la fois une véritable introduction aux jeux FPS classiques et un ajout digne de ce genre dans son ensemble, comme en témoigne le prix du jeu de l'année décerné par IndieDB.