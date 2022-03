Inukari - Chase of Deception - Le plateformer rétro s'invite cette semaine sur Nintendo Switch

Si vous avez envie d'une aventure plateforme rétro, le titre Inukari - Chase of Deception de EinzelartigGames sera disponible ce 18 mars sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au prix de 7,99€, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous ainsi qu'un descriptif complet.

MISSION IMPORTANTE

À une époque où les gens ont cessé de respecter la vie sauvage, de mauvaises choses ont commencé à se produire dans le monde. Mais quelqu'un a allumé la petite bougie dans votre sanctuaire, alors ils vous appellent ! Restaurez l'ordre, la paix et reconnectez les gens avec la nature, vous êtes leur dernier espoir.

SUIVEZ LES ANCIENNES MÉTHODES

Inukari : Chase of Deception offre une expérience de plateforme rétro classique. Sautez et courez à travers les niveaux, insaisissable comme le vent, collectez des bonus et combattez les ennemis et les boss. L'action est fluide et dynamique. Soyez de plus en plus rapide !

L'aventure prend vie de manière élégante grâce aux visuels détaillés en pixel art et à la musique originale 8-bit comprenant des sons classiques avec une petite touche moderne. Plongez dans un monde qui vous ravira par sa vision artistique.

Vous savez ce qu'il faut faire. Agissez avant qu'il ne soit trop tard !

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :