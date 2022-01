Inua - Le prochain jeu de ARTE arrive sur Nintendo Switch

Déjà lancé depuis plusieurs mois dans la création de contenu vidéoludique, ARTE s'apprête à lancer son prochain jeu dénommé Inua - A Story in Ice and Time sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposant un mélange entre conte initiatique et enquête journalistique, Inua - A Story in Ice and Time sera disponible le 10 février prochain . Pour apprendre tout ce qu'il faut savoir sur le jeu, nous vous laissons découvrir son teaser ainsi qu'un descriptif complet ci-dessous.

Inua raconte l’histoire de Taïna, Peter et Simon, trois personnages arpentant les terres gelées du grand nord Canadien à des époques différentes. Séparés par plus d’un siècle, leurs destins sont pourtant profondément liés entre eux, et à celui de Nanurluk, l’Ourse Polaire Géante qui vivait il y a 10 000 ans. Un jour, poussé par l’ambition, 3 humains la chassèrent et la tuèrent, perturbant l’harmonie et l’équilibre du monde.

Dans ce jeu d’aventure en point & click narratif, le joueur pourra naviguer de scène en scène et d’époque en époque afin de récolter et d’insuffler des idées dans l’esprit des personnages. Il pourra ainsi déclencher des réactions de leur part, les aidant à surmonter les obstacles qui se dresseront sur leur route et modifier le cours de l’histoire.

A l’origine du scénario d’Inua: A story in ice and time se trouve une histoire bien réelle, celle de l’expédition Franklin, une mission Britannique du XIXe siècle avec pour but d’explorer l’Arctique et ayant mystérieusement disparu.

Également inspiré par la culture et la spiritualité Inuite, le récit d’Inua retrace le destin de cette expédition perdue et les liens qu’entretiennent les communautés inuites avec cet évènement.

“Afin de garantir un maximum d’authenticité au récit et pour respecter les personnes dont nous dépeignons la culture, nous avons fait appel à des conseillers et un auteur inuits” explique Igal Kohen, producteur délégué d’Inua.