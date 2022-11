Intrepid Izzy - Un jeu 2D qui brouille les genres attendu début décembre sur Nintendo Switch

Ratalaika Games nous propose pour terminer l'année 2022 un nouveau titre répondant au nom de Intrepid Izzy. Mélange de genre dans un style artistique original, le titre sera disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents à partir du 2 décembre 2022 . Pour avoir un aperçu du jeu, nous vous laissons visionner son trailer ci-dessous.

Intrepid Izzy est un jeu 2D qui brouille les genres avec un style artistique HD unique.

Mélangeant allègrement les genres plateforme et beat'em up avec des éléments d'aventure, le jeu propose un style artistique percutant inspiré des graphismes des jeux rétro, avec des sprites léchés et détaillés et des animations au summum de la fluidité.

Vous explorerez d'immenses niveaux, chacun avec son thème et ses mécaniques propres. Obtenez différents costumes pour Izzy et tirez parti des pouvoirs spéciaux qu'ils octroient !

Fonctionnalités :