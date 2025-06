Into the Emberlands annoncé sur Nintendo Switch

Initialement sorti sur Steam en début d'année, Into the Emberlands a reçu ces derniers mois plusieurs patch d'amélioration. Aujourd'hui, Tiny Roar vient d'annoncer qu'une version Nintendo Switch est prévue pour une sortie le 2 juillet 2025 . Nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Un monde magique dans votre poche

Incarnez le porteur de lumière et explorez des biomes générés de manière procédurale, enveloppés de miasmes mystérieux et dangereux. Sauvez les adorables Knacks, rassemblez de précieuses ressources et reconstruisez un monde oublié, une lanterne allumée à la fois. Avec sa bande-son apaisante, son style artistique unique et son gameplay accessible, Into the Emberlands est une expérience douillette parfaite pour l'exploration en déplacement.

Que vous soyez un porteur de lumière de retour ou que vous partiez pour la première fois, il n'y a pas de meilleur moment pour explorer les Terres de Brûlure - maintenant en version portable et avec encore plus de charme.