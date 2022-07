Into The Breach s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Acclamé par les joueurs et les critiques lors de sa sortie en 2018 sur Nintendo Switch, le Tactical-RPG Intro The Breach revient en 2022 avec une version physique sous l'épaule. Fangamer, le développeur Subset Games et Just For Games ont en effet conclu un partenariat pour proposer le titre sur Nintendo Switch à partir du 21 octobre 2022 . Si vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir le titre, nous vous laissons lire ci-dessous un descriptif officiel et admirer son trailer de lancement.

À propos de Into The Breach : Les vestiges de la civilisation humaine sont menacés par de gigantesques créatures qui se multiplient sous la surface de la terre. Vous devez contrôler de puissants mechas du futur pour contenir cette menace extraterrestre. Dans ce jeu de stratégie au tour par tour des créateurs de FTL, chaque tentative pour sauver le monde génère aléatoirement un défi. Caractéristiques principales : Défense des villes : les bâtiments civils alimentent vos mechas. Défendez-les contre les Vek et ne tirez pas n’importe où !

Perfectionnement stratégique : toutes les attaques ennemies sont brièvement et progressivement révélées. Analysez l’attaque de votre adversaire et trouvez la bonne parade à chaque tour.

Construction du mécha suprême : trouvez de nouvelles armes puissantes et les meilleurs pilotes pour déjouer l’invasion des Vek sur les îles détenues par des sociétés.

Encore une chance : l’échec est interdit ! Lorsque vous perdez, faites voyager de l’aide dans le temps pour sauver une autre ligne temporelle.

L'édition physique comprend également : un mini-guide, une mini-affiche et le téléchargement numérique de la musique du jeu.

Le contenu DLC Advanced Edition est inclus dans la cartouche : escouades de robots supplémentaires, missions supplémentaires, extraterrestres supplémentaires, et bien plus encore !