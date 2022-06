Into the Breach - Le jeu de stratégie au tour par tour de Subset Games reçoit une mise à jour de contenu gratuit et s'annonce en version physique

Développé par Subset Games, Into the Breach est un jeu de stratégie au tour par tour issu de l'esprit des créateurs de FTL : Faster Than Light sorti sur Nintendo Switch le 28 août 2018 . Les créateurs viennent d'annoncer que le jeu allait bientôt recevoir une mise à jour de contenu totalement gratuite le 19 juillet prochain sous la forme d'une "Advanced Edition". Au menu de nouvelles armes, de nouveaux héros, de nouvelles missions et de nouveaux défis.

Parrallélement, une édition physique sera disponible pour le jeu plus tard cette année et est dès à présent en précommande (en version anglaise uniquement) au prix de 34 dollars en cliquant ici. De quoi relancer l'intérêt général pour le jeu, en attendant le prochain projet de Subset Games.

Nous sommes ravis d'annoncer la mise à jour gratuite de l'édition avancée pour Into the Breach, qui sortira le 19 juillet ! Presque tous les aspects du jeu seront étendus avec de nouveaux contenus.

Nouveaux mechs et nouvelles armes : Cinq nouvelles escouades de mechs et près de quarante nouvelles armes.

Nouveaux défis : plus d'ennemis, plus de boss et plus d'objectifs de mission qui ajoutent un défi et une variété supplémentaires à n'importe quelle course.

Nouvelles capacités de pilote : la liste élargie comprend quatre nouveaux pilotes et triple le nombre de compétences que tout pilote peut gagner grâce aux promotions.

Into the Breach ajoutera la prise en charge de 7 langues supplémentaires, ce qui nous amènera à 17 langues prises en charge ! Les nouvelles langues sont l'arabe, le thaï, le suédois, le coréen, le chinois traditionnel, le turc et l'espagnol (Amérique latine).