Interview : Simogo revient sur Simogo Legacy Collection et son arrivée sur Nintendo Switch 2

À l’occasion de la sortie de Simogo Legacy Collection sur Nintendo Switch 2, nous avons pu poser quelques questions au studio suédois pour revenir sur cette compilation, sur leur rapport aux plateformes Nintendo et sur la préservation de leurs premiers jeux. Voici l’intégralité de l'entretien. Celui-ci a eu lieu via email interposés.

Simogo Legacy Collection compile vos premiers jeux mobiles pour des consoles modernes. Qu’est-ce qui a inspiré ce projet et pourquoi est-ce le bon moment pour célébrer l’histoire de Simogo ?

Plusieurs raisons. Le moment avait du sens, puisque nous arrivions à la fin d’autres projets et que notre quinzième anniversaire approchait.

La collection réunit sept jeux issus de genres très différents, du jeu d’arcade à l’aventure narrative. Comment avez-vous abordé l’idée de rendre ces expériences cohérentes dans une seule compilation ?

Très tôt, nous avons décidé que nous voulions un système de contrôles unique, utilisé par chaque jeu, afin qu’aucun ne diffère dans sa manière d’être joué. Nous avons eu l’idée d’un appareil virtuel avec lequel les joueurs interagiraient comme s’ils tenaient un véritable dispositif entre leurs mains, en utilisant un curseur. Cela, combiné à la présentation de cet appareil virtuel, permet de donner une unité à l’ensemble.

Vous souhaitiez recréer fidèlement les jeux originaux. Comment avez-vous équilibré la préservation du gameplay d’origine et l’adaptation aux schémas de contrôle de la Switch et de la Nintendo Switch 2 ?

C’était rassurant de savoir que les joueurs pourraient les découvrir exactement comme ils avaient été conçus, via l’écran tactile en mode portable. Nous voulions que l’expérience sur grand écran soit équivalente à celle sur écran tactile, donc nous avons passé beaucoup de temps à imaginer de nouveaux contrôles gyroscopiques et souris capables de simuler le multitouch original.

[Ndlr : la version Nintendo Switch 2 permet d’utiliser lemode « souris » intégré aux Joy-Con 2.]

La Nintendo Switch 2 introduit de nouvelles fonctionnalités, comme le contrôle « souris » intégré aux Joy-Con 2. Comment les avez-vous exploitées et qu’apportent-elles à l’expérience de la collection ?

C’est une manière de jouer très relaxante, surtout dans les jeux au rythme plus lent. Il est aussi agréable que les joueurs puissent passer sans transition entre les contrôles gyroscopiques et les contrôles façon souris. Nous trouvons également amusant que les joueurs puissent expérimenter en utilisant un Joy-Con chacun, pour inventer leurs propres modes multijoueurs dans ces jeux.

En plus des jeux, la compilation contient des bonus comme des prototypes, un podcast et de la musique. Qu’est-ce qui vous a motivés à inclure ces contenus, et que représentent-ils pour le parcours du joueur à travers l’histoire de Simogo ?

Nous voulions que Simogo Legacy Collection ressemble à une fenêtre ouverte sur les premières années de Simogo, en offrant autant de contexte historique que possible. C’est pour cette raison que nous avons décidé d’inclure tous ces projets annexes, y compris certains prototypes non mobiles, afin de dresser un tableau complet de la première ère de Simogo.

Simogo fête ses quinze ans et a déjà publié de nombreux jeux sur les plateformes Nintendo. En quoi travailler dans l’écosystème et la communauté Nintendo a-t-il influencé votre philosophie de design et votre direction créative ?

Nous trouvons généralement l’approche de design de Nintendo inspirante, et je pense que nous sommes particulièrement influencés par l’époque Nintendo DS et Wii. Peut-être que cela transparaîtra dans certains de nos premiers jeux également.

Vos jeux ont trouvé leur place sur Switch et Nintendo Switch 2. Qu’est-ce qui, selon vous, résonne le plus chez les joueurs Nintendo dans les jeux Simogo, et qu’espérez-vous qu’ils retiennent de la collection ?

Nous espérons que les personnes qui n’ont jamais joué à ces jeux, mais qui ont peut-être découvert Sayonara Wild Hearts ou Lorelei and the Laser Eyes, pourront enfin en profiter et retracer l’histoire qui a mené à nos œuvres plus récentes.

Mais nous espérons aussi que les joueurs qui les avaient appréciés à l’époque aimeront y revenir et les revivre tous au même endroit.

C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons fixé un prix relativement bas : pour que la barrière d’entrée soit la plus faible possible, tant pour les nouveaux joueurs que pour ceux qui reviennent.

[Ndlr : la version Nintendo Switch 2 est en précommande au prix de 14,99euros sur l'eShop.]