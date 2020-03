Interview - Reggie joue le jeu des Questions-Réponses auprès de la Cornell University

Libéré de son rôle de Président de Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé a tenu une conférence en février dernier à la Cornell University où il s'est prêté au jeu des questions / réponses auprès de son public. Vie personnelle, relation avec Nintendo et ses principales têtes, mais encore projets actuels et point de vue sur la firme une fois sorti de son cadre, nous vous laissons ci-dessous les informations récoltées et compilées par Theorymon du site Resetera.

Vie personnelle :

Ses parents étaient des immigrants haïtiens arrivés aux États-Unis dans les années 1950

Ses parents étaient en opposition avec la politique Haïtienne de l'époque

Son grand-père maternel était un partisan de la démocratie en Haïti

Son grand-père paternel de son côté était le second de l'armée haïtienne

La vie des parents de Reggie est décrite par ce dernier comme un Roméo et Juliette contemporain

Ses premiers souvenirs remontent à quand il avait 3 ans dans un appartement situé dans le Bronx

Il se souvient qu'à cette époque ses parents parlaient beaucoup de la politique en Haïti, et notamment du dictateur Papa Doc

Ce souvenir est important pour lui car il lui rappelle son lien avec Haïti, alors qu'il est né aux Etats-Unis

Le brutal décès de Iwata lui a également fait comprendre à quel point la vie est courte, et qu'il faut pleinement vivre votre vie chaque jour

L'arrivée de Reggie au sein de Nintendo :

Son apprentissage à la Cornell Unisersity s'est focalisé sur le domaine de la finance

Reggie s'est découvert à l'époque une passion pour les entreprise à forte croissance

Ceci la poussé à s'intéresser aux domaines de la restauration, la bière, le capital-investissement, et la société Nintendo

La situation délicate de la Gamecube face aux PS2 et Xbox est ce qui a motivé Reggie à rejoindre la société japonaise.

Quelques informations sur Nintendo :

Reggie aimait le développement rapide de Nintendo

Les données de Nintendo montrant que les jeux commençaient à stagner en 2002, ils ont pris la décision d'arrêter la course à la puissance, au contraire de Sony et Microsoft, pour débuter la course à l'innovation

Le domaine de l'innovation requiert un leadership fort

Reggie travaille sur un ouvrage :

Des rumeurs font état depuis plusieurs semaines d'un livre rédigé par Reggie Fils-Aime

Ce livre est une réalité, mais n'est encore qu'au stade de proposition

Sa première proposition a été rejetée par les éditeurs car "ce sont de beaux discours, mais pas vraiment de quoi faire un livre"

Sa deuxième proposition se base sur ses principes de vie, et également ses mémoires

Il pense dédié une bonne partie de son livre à l'échec au sein d'une entreprise, et l'expérience tirée pour rebondir (on pense notamment à la Wii U)

Les conditions de travail au sein d'une entreprise de jeu vidéo :

Diverses questions cont été posée concernant les nombreuses remontées des conditions de travail au sein de Blizzard et d'Activision

Reggie a alors cité la phrase culte de Miyamoto : "Mieux vaut un bon jeu retardé qu'un jeu précipité et mauvais"

Nintendo a toujours souhaité appliquer cette règle d'or

Concernant les syndicats, Reggie soutient que si le travail est géré efficacement et est favorable aux employés, il n'y aurait pas besoin de syndicat

Reggie indique en revanche ne pas être anti-syndical

Question concernant les périodes de crunch, et les difficultés dans le secteur du jeu vidéo

Lors de l'échec de la Wii U, Reggie a rappelé que Iwata ainsi que d'autres cadres de la firme (lui compris) ont baissé leur salaire pour éviter un licenciement massif.

Cette décision était dans la culture de Nintendo, qui pensait que supprimer des emplois donnerait un coup dur au moral des employés, et que cela conduirait à des jeux de plus mauvaise qualité

Il revient également sur son lien particulier avec Iwata, les deux ayant commencé en tant qu'outsider dans l'entreprise

Chacun des deux hommes éprouvaient un respect mutuel et scrutait l'évolution de l'autre au sein de la compagnie

Il souligne que Iwata a réussi à relancer par deux fois la société, la première fois avec la Wii, et une seconde fois avec la Nintendo Switch.

Bien que la Nintendo 3DS a connu un démarrage en demi-teinte, elle a réussi à enchainer les ventes grâce à un catalogue de jeux à la fois qualitatif et conséquent

Ce retournement de situation est d'ailleurs étudié à la Cornell University en étude de cas

Reggie et l'E3 :

Reggie adorait cet évènement car c'était l'occasion de surprendre le public avec des informations excitantes

Un de ses moments préféré est l'annonce de la Nintendo DS en 2004 et de sa phrase qui avait été grandement appréciée par le public : "I'm here to kick ass and take names"

Mais son meilleur moment reste pour lui l'E3 2006 et la présentation de la Wii, et la cohue qu'il y a eu autour de la console, le public passant sans même sourciller devant les stands de PS3 et de Xbox 360 pour pouvoir s'essayer à Wii Sport. C'était pour lui l'instant le plus magique de l'E3

Reggie et les Nintendo Direct :

Bien qu'il ait participé à la réalisation en tant que cadre, les ND sont surtout mis en avant grâce aux travaux des développeurs

Il appréciait particulièrement les mini-sketches, et en particulier celui de Reggie Fils-A-Mech

Bien qu'il n'ait pas de rôle clé pour les ND, Reggie a été assez influent pour que plusieurs projets de jeu lui adressent des remerciements

Il sait que de nombreuses personnes s'impatientent actuellement concernant le prochain Nintendo Direct, mais il n'a aucune idée de la date de sortie de ce dernier

Point de vue sur l'histoire et les cutscene dans un jeu vidéo :

Pour Reggie, une histoire dans un jeu vidéo n'est pas forcément indispensable

Lorsqu'un jeu arrive à raconter correctement une histoire, ce dernier devient généralement un classique

Il faut savoir maitriser à la fois l'histoire et le gameplay

Chaque jeu vidéo a une approche différente, il n'y a pas une seule vérité

Une intrigue dans un Mario n'a pas la même importance que dans un jeu Zelda par exemple

Ses jeux Mario préférés :

Le premier qui lui vient en tête est Super Mario World sur Super Nintendo

sur Super Nintendo Le second est Super Mario Odyssey

Son retrait de l'industrie du jeu vidéo :

Reggie sentait avoir fait le tour du sujet, et qu'il avait suffisamment contribué à la croissance de Nintendo

Il sentaient qu'après la croissance de Nintendo of America, Doug Bowser (l'actuel président) aurait les reins suffisamment solides pour prendre sa place

Reggie a donc décidé de prendre sa retraite et de se focaliser sur un nouvel objectif : aider les étudiants à développeur leur potentiel

Point de vue sur les Rom Hack de Mario et la sortie de Mario Maker :

Reggie indique de Mario Maker est né de l'influence de Miyamoto et Tezuka et de leur amour des Mario 2D

Ils voulaient voir comment réagirait la communauté concernant le principe de création de niveaux

Les Rom Hack ne sont pas la raison principale de la création de Mario Maker

Nintendo tient à protéger ses propriétés intellectuelles, quitte à se mettre à dos certains fans

Différences culturelles entre le Japon et les Etats-Unis :

Reggie dit que Nintendo n'est pas vraiment une société japonaise traditionnelle

La culture d'entreprise de Nintendo met l'accent sur le fait de "faire sourire les gens"

En plus d'Iwata, ce qui lui manque le plus sont ses nombreux voyages au Japon

Il avait l'impression de bien s'intégrer à la culture de la société

Déclinaison multimédia des licences de jeu vidéo :

Reggie estime qu'il y a un potentiel énorme dans le portage de licences de jeu vidéo sur d'autres média

Il cite l'exemple de The Witcher, qui a commencé en livre, puis en jeu vidéo, et enfin en série sur Netflix

Il rappelle également le partenariat entre Nintendo et Universal pour la parc à thème Mario

Néanmoins il indique que l'important est de conserver l'essence des licence entre chaque changement de média

Il cite en exemple le film Super Mario Bros. qui a été un désastre, et les 30 années qu'aura du attendre Nintendo pour s'en remettre et tenter à nouveau l'expérience (un film est actuellement en projet avec le studio Illumination)

Son personnage principal dans Super Smash Bros. Ultimate ?

Il avoue être un très mauvais joueur de Super Smash Bros

Plusieurs personnes lui ont proposé de l'aider suite à une amère défaite en tournoi il y a plusieurs années

Il avait refusé, sentant que son cas était désespéré

Néanmoins il aime bien jouer avec la princesse Zelda

Il a cependant du mal à suivre l'action, ce qui se conclut pas des chutes en dehors de l'arène

Pour retrouver l'intégralité de la conférence, nous vous laissons suivre ce lien juste ici. Et encore un grand merci à Theorymon pour son compte-rendu.

Source : Resetera