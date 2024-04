Insurmountable - Devenez un alpiniste solitaire sur Nintendo Switch

Hasard du calendrier coïncident avec l'actualité autour de Inoxtag et de son ascension du mont Everest, ByteRockers' Games vient d'annoncer la sortie de Insurmountable sur Nintendo Switch et consoles concurrentes. Disponible dès à présent au prix de 19,99€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation ci-dessous de ce jeu mêlant roguelike et permadeath.

LA MORT VOUS SUIT PARTOUT

Insurmountable est un jeu d'aventure roguelike avec un système de mort définitive dans lequel le joueur doit passer au-dessus d'immenses montagnes. Grâce à son environnement généré de manière procédurale, toutes vos parties seront uniques.

Assurez-vous que votre alpiniste reste en vie en gardant l'œil sur ses signes vitaux pour éviter qu'il ne soit dans un état critique. Un système de météo dynamique, un cycle jour/nuit et une multitude d'événements aléatoires viendront vous compliquer la tâche et vous ne pourrez jamais prévoir ce qui va se passer. Absolument toutes vos décisions comptent. Car chacune d'entre elles pourrait être la dernière.

Choisissez parmi trois personnages aux compétences et au passé différents, et partez à l'attaque de votre première montagne.

Fouillez des caisses, des grottes et des ruines anciennes pour trouver de l'équipement perdu par les aventuriers qui vous ont précédé. Vous en aurez besoin, car même la première montagne vous poussera dans vos derniers retranchements. Mais pas d'inquiétude. Avec le temps, vous deviendrez de plus en plus fort. Profitez d'un système de compétences sophistiqué pour déterminer les points forts de votre grimpeur.

Au cours de chacune des trois histoires mystérieuses que nous vous proposerons, vous affronterez des animaux dangereux, vous franchirez des abysses mortels et vous rencontrerez des personnages sinistres comme bienveillants... qui ne seront pas toujours des humains. Là encore, toutes vos décisions auront une influence sur la suite des événements.

Vous devrez conquérir trois montagnes pour l'emporter. Chacune plus haute et plus mortelle que la précédente.

Réfléchissez bien à la manière dont vous utiliserez vos forces et votre équipement, car il n'y aura pas de seconde chance et le chemin à suivre changera à chaque fois. Dans Insurmountable, vous devrez affronter des dangers inconnus, réagir rapidement à des événements imprévisibles et accepter qu'à l'instar de la vie réelle, vous ne puissiez pas toujours prévoir les conséquences de vos actions... mais ne baissez pas les bras, car les choses pourraient bien se passer différemment de ce à quoi vous vous attendez.

Faites face à des défis qui se renouvellent sans cesse, bravez des tempêtes de neige et l'incroyable force de la nature, mais gardez toujours les yeux rivés sur le sommet pour pouvoir surmonter l'insurmontable.