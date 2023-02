INSTAX Mini Link 2 - Découvrez notre test complet de cette imprimante photo instantanée édition Splatoon 3

J'ai eu la chance de recevoir l'INSTAX Mini Link 2 pour en faire le test. Il faut dire que depuis son annonce cette imprimante à photo instantanées m'avait clairement tapé dans l'oeil. Il ne fallut pas plus qu'une annonce d'une collaboration avec Splatoon 3 pour que cet objet devienne essentiel à ma survie. Grâce à FUJIFILM France j'ai pu recevoir sans frais cette imprimante directement chez moi avec en prime un paquet de 20 photos instantanées pour pouvoir donner libre cours à mes envies.

Préparatifs

Le premier contact avec l'appareil se fait avec son déballage. Son carton d'emballage est bien pensé, il protège bien l'imprimante et sa pochette en silicone à l'effigie des Inkling de Splatoon. Cette protection pour l'imprimante est d'une excellente qualité, son toucher est agréable et celle-ci trône fièrement sur l'INSTAX Mini Link 2, lui donnant un look du plus bel effet. Dans l'emballage se trouvait aussi un câble USB-Micro USB pour recharger l'imprimante et...à ma grande surprise aucune photo instantanée pour démarrer les hostilités. FUJIFILM France m'ayant très gentiment ajouté une boîte de 20 photos instantanées dans mon colis, ce ne fut pas un problème pour moi. Attention cependant à bien penser à rajouter un paquet de photos instantanées vierges à votre achat de l'imprimante afin de ne pas devoir attendre un peu plus avant de pouvoir l'utiliser.

Charger les photos vierges dans l'imprimante est d'une simplicité enfantine grâce à un bouton bien pensé pour ouvrir le tirroir de celle-ci bien placé et aux différents repères visuels aidant à insérer correctement et dans le bon sens le paquet de feuilles dans l'appareil. Après un bref travail de l'imprimante pour équiper les feuilles, un premier tirage du cache des photos sort de l'imprimante pour vous indiquer que le paquet est bien placé et prêt à être utilisé. Il est temps de vous lancer...enfin presque.

Une application pour les gouverner toutes

Pour utiliser l'INSTAX Mini Link 2 il vous faudra obligatoirement télécharger une application sur vos téléphones. Vous aurez alors le choix entre l'application de base Mini Link et Link for Switch qui cette fois-ci est spécifique et permet d'utiliser les ajouts estampillés Nintendo. Vous pourrez ainsi imprimer vos captures d'écran Nintendo Switch directement depuis votre Switch sans avoir à d'abord les transférer sur votre téléphone, un gain de quelques secondes qui plaira aux plus pressés (notez qu'il vous faudra tout de même un téléphone et l'application pour le faire). Vous pourrez aussi ajouter divers effets visuels sur vos photos tels des Inklings flottants sur vos photos. Fujifilm a aussi vu les choses en grand pour sa collaboration avec Nintendo et a mis quatre univers issus de Nintendo dans son application à savoir Mario, Animal Crossing et New Pokémon Snap. Ces univers sont disponibles sous forme de cadres pour mettre en valeurs vos photos instantanées .

L'application Link for Switch est très bien pensée, elle est aussi fonctionnelle que facile d'utilisation et vous vous retrouverez à personnaliser vos photos en seulement quelques minutes pour obtenir un résultat à la hauteur de vos espérances. D'autres effets tels des bulles, des pétales ou encore des néons seront à votre disposition pour personnaliser encore plus vos photos. Quelques autres fonctionnalités sont intégrées dans l'application telles un "Test de Compatibilité" qui déterminera la compatibilité entre deux personnes à prendre en photo ou bien déjà présentes sur une photo. L'application vous servira aussi à effectuer des retouches visuelles sur vos photos ou encore à recadrer vos clichés pour ne pas avoir de mauvaises surprises à l'impression. Ces outils sont aussi bienvenus que bien pensés et les utiliser ne demande clairement pas un BAC + 5 en photographie. Vous aurez aussi la possibilité d'effectuer des collages de photos ou encore celle de déclencher la prise de la photo via l'imprimante directement, en l'utilisant tel un déclencheur à distance pour vos photos. Ces fonctionnalités ont le mérite d'être présentes mais ce n'est probablement pas ce qui vous intéresse dans ce produit.

Léa Passion Photo

Ce qui nous intéresse avec l'INSTAX Mini Link 2 c'est sa capacité à imprimer des photos comme des captures d'écrans de vos jeux en direct sur du papier glacé afin de décorer vos intérieurs. Laissez-moi tout de suite vous dire que FUJIFILM ne ment pas sur la finalité de son produit et que l'impression de photos instantanées est aussi simple que réussi. Voir vos captures d'écrans et vos photos être imprimées aussi rapidement et avec une telle qualité est tout simplement magique. En quelques secondes votre photo sort de l'imprimante, d'abord toute blanche, pour se colorer petit à petit. Une à deux minutes sont nécessaires afin d'obtenir les véritables couleurs de vos tirages pour pouvoir les contempler pleinement. Le résultat final est tout simplement bluffant.

J'ai eu le loisir d'utiliser l'imprimante pour tirer des captures d'écrans de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, de Splatoon 3, de The Legend of Zelda : Link's Awakening, de The Legend of Zelda : Skyward Sword HD et enfin d'Elden Ring (prises sur Xbox Series X) afin de tester l'imprimante avec un jeu plus réaliste. Toutes ces tentatives, en dehors de la capture de The Legend of Zelda : Skyward Sword HD en raison d'un mauvais choix de couleurs, se sont révélées plus fructueuses. Ces photographies sont aussi splendides à contempler sur du papier photo que sur l'écran de la Nintendo Switch OLED et la perspective d'avoir enfin toujours une photographie de Link et Marine sur la plage pour m'accompagner est plus que satisfaisante. Cette imprimante fait clairement des merveilles. J'ai évidemment aussi testé l'impression de véritables photos avec l'imprimante et le résultat est tout aussi brillant. Les couleurs sont belles, bien retranscrites et imprimer mes propres photos si facilement est incroyablement satisfaisant. Vous pouvez jeter un coup d'œil à mes photos en fin d'articles.



En résumé, je ne peux que recommander l'achat de l'INSTAX Mini Link 2 pour ceux qui voudraient imprimer leurs propres photos et captures d'écran. Je ne peux lui trouver que deux défauts parmi la pléthore de qualité que ce produit et son application possède, son prix, 150 euros reste une somme conséquente si votre utilisation demeure extrêmement ponctuelle et l'absence de photos vierges dans la boîte de base, ce qui oblige encore une fois à repasser à la caisse. Ces photos vierges n'étant pas données elles aussi, cela peut constituer un second frein à l'achat de cette imprimante. En revanche si vous aviez toujours souhaité imprimer vos propres photos de chez vous dans ce format aussi iconique, cette imprimante de poche est probablement faite pour vous au regard de la qualité des services qu'elle propose et de son confort d'utilisation.