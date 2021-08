Instant Sports Paradise - La date de sortie de la version physique se précise

La franchise Instant Sports de BreakFirst Games continue de s'étendre sur Nintendo Switch et consoles concurrentes. Dans une news précédente, nous apprenions que Instant Sports Paradise, compilant plusieurs mini-jeux sur la thématique de l'été, serait disponible sur Nintendo Switch le 27 août 2021 sur l'eShop. BreakFirst Games et Just For Games sont revenus vers nous ce jour pour nous confirmer que la version next gen quant à elle arriverait un peu plus tard cette année.

Instant Sports Paradise se mettra donc en boîte sur Nintendo Switch de son côté en même temps que la version dématérialisée le 27 août 2021 . Ne vous reste plus qu'à choisir quel format vous préférez.