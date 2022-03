INSTANT SPORTS All-Stars - Une nouvelle compilation qui sent bon l'Amérique attendue début juillet sur Nintendo Switch

Après les jeux d'hiver, la licence INSTANT SPORTS voit les choses en grand et vise désormais l'Amérique pour la sortie de son nouvel opus INSTANT SPORTS All-Stars. Breakfirst Games proposera en effet aux joueurs de découvrir 8 nouvelles activités se basant sur les sports les plus connus en Amérique comme le Football Américain et le Baseball. Attendu pour le 4 juillet 2022 sur Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

À propos d'INSTANT SPORTS All-Stars : Dans INSTANT SPORTS All-Stars, vous pourrez jouer à de nombreux sports qui sentent bon l'Amérique ! Dans INSTANT SPORTS, tout le monde peut jouer facilement en bougeant simplement grâce au motion-gaming des Joy-Con de la Nintendo Switch™ et des contrôles traditionnels simples sur Nintendo Switch et PlayStation 5 ! Découvre l'Amérique au travers de 8 sports et activités... Baseball, football américain, hockey, basketball, bowling, shooting et soccer... Sans oubliez le Burger Tower !

