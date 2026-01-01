Instant Sports 2 est disponible sur Nintendo Switch

Maximum Entertainment propose aux joueurs depuis le 16 juillet Instant Sports 2, la suite du jeu de sport à succès développé par Breakfirst Games. Faisant suite au premier Instant Sports, vendu à plus de 1.5 million d'exemplaires dans le monde, Instant Sports 2 aura également le droit à des éditions physiques à partir du 15 septembre 2026 .

Rejoins la partie et défie tes amis et ta famille au baseball, volley, mini golf et plein d'autres sports dans cette collection où tout le monde trouvera son bonheur.

Mordu de sport ou juste là pour t'amuser, Instant Sports 2 dispose de 10 épreuves uniques faites pour un fun garanti. Affronte tes amis, pulvérise tes meilleurs scores et customise ton personnage avec des centaines d'options.

10 Sports pour du fun non-stop!

Du mini-golf en passant par les courses de wingsuit, du baseball jusqu'au VTT, il existe un sport pour tout type de joueur. Fais toi la main sur des classiques tels que le volleyball et la boxe, ou plonge dans expérience innédites comme le padel ou le skateboard.

Joue la carte du style

Personnalise ton personnage avec plein de tenues, équipements, et effets visuels. Tu souhaites jouer au volley en costume de super-héros? C'est parti ! Gagne des tickets et débloque des objets uniques et colorés pour créer un look qui te ressemble vraiment !

Conçu pour jouer ensemble

Parfait pour des sessions multijoueur local jusqu'à 4 joueurs. Des contrôles simples et intuitifs permettent à tout le monde de rejoindre la partie instantanément. Pas de tuto compliqué, juste du pur divertissement !

Explore le parc sportif entre deux activités

Balade-toi dans des zones thématiques, découvre de nouvelles activités et profite de l'ambiance du tout nouveau centre sportif.