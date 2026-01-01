Instant Sports 2 débarquera mi-juillet sur Nintendo Switch

Maximum Entertainment a annoncé récemment Instant Sports 2, la suite du jeu de sport développé par Breakfirst Games. Faisant suite au premier Instant Sports, vendu à plus de 1.5 million d'exemplaires dans le monde entier, Instant Sports 2 sera disponible le 16 juillet 2026 sur Nintendo Switch et PlayStation 5, avec des éditions physiques à paraître le 30 septembre 2026 . Nous vous laissons un aperçu des versions physiques ci-dessous.

Instant Sports 2 propose : Une large gamme de sports : 10 jeux de sport, dont le baseball, le base jump, le minigolf, le VTT, le tennis, la boxe, le rafting, le padel et bien plus encore !

Multijoueur local : Jouez en solo ou avec jusqu’à 4 joueurs simultanément sur le même écran et gagnez des tickets en fonction de votre score et de votre classement.

Personnalisation approfondie des personnages : dépensez les tickets que vous avez gagnés dans la boutique du jeu pour débloquer des tenues, de l'équipement et des effets visuels afin de personnaliser votre propre personnage avec un look unique !

Hub du jeu : explorez un immense parc sportif comprenant une variété de zones thématiques animées, chacune proposant son propre jeu de sport unique.