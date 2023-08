Insolite - La Nintendo Gamecube présente dans Armored Core 6

Dans ce grand déluge de jeux qui a actuellement lieu en cette année 2023 , le nouveau bébé de From Software (les papas de Dark Souls, d'Elden Ring ou encore de King's Field) viennent de sortir le sixième épisode canonique de leur saga de Méchas. Armored Core 6 est à peine sorti (sur toutes les plateformes sauf la Nintendo Switch) qu'un joueur vient déjà de réaliser l'improbable en construisant un Mécha à l'image de la meilleure console de Nintendo, la Nintendo Gamecube. Cet utilisateur Twitter du nom de EXo : Based and DOS pilled a partagé les images de sa création sur X (le nouveau nom du réseau) et vous pouvez admirer sa création ci-dessous.

The nintendo death cube#ArmoredCore6 pic.twitter.com/6hKJZ9uUY4 — Exo : Based and DOS pilled (@Exoskellet) August 28, 2023