Inner Ashes - L'aventure introspective est disponible sur Nintendo Switch

Nouveau titre signé SelectaPlay et Calathea Game Studio, Inner Ashes est disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch, et vous propose de vivre une histoire poignante dans la peau d'Henri atteint de la maladie d'Alzheimer. En attendant notre test dédié, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de lancement du jeu.

Inner Ashes est une aventure narrative à la première personne. Grâce à une histoire émotionnelle entre un père et sa fille et des scénarios oniriques, le joueur découvrira comment la maladie d'Alzheimer affecte une personne et ses souvenirs. Notre personnage principal, Henry, doit entreprendre un voyage introspectif à travers deux réalités différentes pour se rappeler pourquoi lui et sa seule fille, Enid, se sont éloignés depuis si longtemps. Explorez son esprit : Voyagez dans le subconscient d'Henry, capturé à travers différentes îles oniriques qui représentent différents symptômes de l'Alzheimer et débloquez ses souvenirs en résolvant des puzzles. Dévoilez son histoire : Découvrez ce qui s'est passé entre Henry et Enid pour révéler leur passé. Comprendre sa maladie : Entrez dans la peau d'un malade d'Alzheimer et faites face aux difficultés de sa vie quotidienne. Mécanique du jeu : Les mécanismes du jeu sont basés sur des éléments utilisés pour aider les patients d'Alzheimer à atténuer les symptômes de la maladie.

Les post-it aideront Henry à reconnaître les objets et à se rappeler comment les utiliser.

Les puzzles tangrams stimuleront la mémoire d'Henry et lui permettront de débloquer des souvenirs clés de sa vie avec Enid.