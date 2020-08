Inmost s'offre un trailer de lancement sombre et élégant sur Nintendo Switch

Annoncé en janvier 2019 et brièvement aperçu lors du dernier Nintendo Indie World, Inmost est un titre très sombre mêlant plateformes et énigmes, et signé ChuckleFish Studio. Disponible officiellement depuis le 21 août 2020 au prix de 12,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer officiel, ainsi qu'un bref descriptif.

Échappez-vous des méandres d'un labyrinthe surnaturel dans ce jeu cinématique de plateformes et d'énigmes. Découvrez un monde en pixel art à la beauté lugubre et trois personnages jouables pour vivre une histoire sombre où tout est lié... Aventurez-vous dans un monde lugubre entièrement en pixel art.

Trois personnages principaux ayant chacun un style de jeu qui lui est propre

Attirez vos ennemis dans des pièges mortels, résolvez des casse-tête liés à l'environnement et utilisez votre faux, votre crochet et votre pioche pour échapper à une mort certaine !

Découvrez une histoire émouvante conçue pour être vécue en une seule session de 3 à 5 heures, de préférence par une nuit pluvieuse.

Explorez le moindre recoin pour découvrir des passages secrets et des objets à collectionner.

Chaque pixel a été placé avec amour !

Jouable en 14 langues

Avec les voix d'Andrew Dennis et Cassandra Lee Morris