Inkulinati se lance sur Nintendo Switch

Le jeu de stratégie au tour par tour à la sauce historique en mode enluminure Inkulinati vient de dévoiler sa bande-annonce de lancement. Daedalic Entertainment, ses éditeurs, et Yaza Games, ses développeurs, viennent en effet de lancer le portage de ce jeu atypique sur Nintendo Switch, c'était donc l'occasion rêvée de le mettre de nouveau en avant avec une toute nouvelle bande-annonce qui révèle à quel point le jeu est sublime et qu'il devrait séduire les amateurs de ce style graphique. Pour en savoir plus sur ce titre, n'hésitez pas à visionner celle-ci ou bien à jeter un coup d'œil aux informations fournies par l'éditeur ci-dessous :

Inkulinati est un jeu de stratégie au tour par tour inspiré des manuscrits médiévaux. Dessinez votre armée de bêtes pour faire couler l'encre de vos ennemis, éliminez des célébrités médiévales et récupérez des bonus pour réveiller les pouvoirs qui sommeillent en vous. La maîtrise de la plume n'est pas chose aisée ; préparez judicieusement chacune de vos actions. Partez à l'aventure et devenez le plus grand maître Inkulinati de tous les temps !

JEU DE STRATÉGIE COMPLEXE AU TOUR PAR TOUR

UNE CAMPAGNE SOLO EN CONSTANTE ÉVOLUTION

MODE JCJ LOCAL POUR AFFRONTER VOS AMIS ET VOS ENNEMIS

INSPIRÉ DE VÉRITABLES MARGINALIA MÉDIÉVAUX

Plus de 700 ans après leur conception, ces œuvres d'art étranges peuvent enfin prendre vie dans un jeu vidéo et prouver que les "mèmes" médiévaux sont tout aussi hilarants que leurs homologues modernes. Vous y trouverez des lapins épéistes, des chiens lanciers équipés de trompettes dans leur arrière-train, des escargots dévoreurs d'humains, et plus encore. Bien, bien plus...