Inkulinati - Des œuvres d’art étranges prennent vie sur Nintendo Switch

Si vous êtes adepte d'expériences atypiques, le mois de février marquera la sortie du jeu Inkulinati sur Nintendo Switch. Pour en apprendre plus sur ce Tactical médiéval signé Yaza Games, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous. Inkulinati sera disponible sur l'eShop à partir du 22 février 2024.

Rejoignez les maîtres de l’encre vivante, attrapez votre plume et élaborez de nouvelles stratégies pour monter sur le trône des artistes Inkulinati !

INKULINATI S’INSPIRE DE VÉRITABLES MARGINALIA MÉDIÉVALES

Plus de 700 ans après leur conception, ces œuvres d’art étranges peuvent enfin prendre vie dans un jeu vidéo et prouver que les « memes » moyenâgeux sont tout aussi hilarants que leurs homologues modernes. Vous y trouverez des lapins épéistes, des chiens lanciers, des bêtes équipées de trompettes dans leurs arrière-trains, des escargots dévoreurs d’humains, et plus encore. Bien, bien plus…

COMBATTEZ COMME UN INKULINATI

Les Inkulinati sont un groupe légendaire qui s’affronte sur les pages des manuscrits médiévaux. Ils combattent en dessinant des bêtes avec de l’Encre vivante. Cette substance magique permet de donner vie à vos créatures et de leur faire prendre part à des batailles épiques. Déplacez vos bêtes sur le champ de bataille, réalisez des actions sur ou avec elles, utilisez stratégiquement les obstacles et collectez de l’Encre vivante pour dessiner de nouvelles bêtes et prendre l’avantage sur votre adversaire.

DE NOMBREUSES BÊTES MORTELLES (ET ÉTRANGES) À DÉVERROUILLER

Des ânes qui jouent de la trompette avec leurs fesses, des archavêques qui vainquent les hérétiques de leurs prières, des escargots aussi lourds que mortels qui dévorent leurs adversaires, et plus encore. Bien, bien plus. Armés de leurs compétences spéciales, ils sont tous à vos ordres.

DES ACTIONS SPÉCIALES D’INKULINATI POUR RENVERSER LE COURS DE LA BATAILLE

Vos bêtes ne sont pas votre seul arsenal pour faire des ravages. À l’aide de vos mains, vous pouvez écraser les unités de votre adversaire, dessiner des obstacles pour créer des barrières, déplacer vos unités d’un coup de doigt, ou faire exploser vos troupes dans le chaos le plus pur. Cependant, n’oubliez pas que votre adversaire possède également ce pouvoir.

ADAPTEZ VOTRE TACTIQUE À CHAQUE BATAILLE

Chaque Inkulinati possède sa propre armée, composée de différentes bêtes qui possèdent chacune différentes aptitudes : des forces et, malheureusement (ou heureusement, selon votre camp), des faiblesses. Cependant, la puissance d’une armée n’est pas le seul facteur qui détermine le vainqueur d’un duel. Chaque champ de bataille est un domaine à part, avec des dangers uniques dont vous devez vous méfier et des opportunités à exploiter. Utilisez vos compétences tactiques et votre esprit stratégique pour vaincre l’armée Inkulinati adverse.

UNE CAMPAGNE SOLO

Découvrez le mystère et les secrets des Inkulinati et affrontez des adversaires tels que Mortis, Dante Alighieri et bien d’autres. Partez à la découverte du monde et commencez votre épopée ! Combattez les plus grands artistes Inkulinati du pays, domptez des bêtes sauvages, bâtissez une armée ultime, tentez d’arracher votre maître des griffes de la mort, et surtout, terminez votre quête épique avec la plus grande fête que le Moyen Âge ait connue ! Que trépasse si je faiblis !

CRÉEZ ET DÉVELOPPEZ VOTRE PROPRE PERSONNAGE

En tant qu’artiste Inkulinati en devenir, vous devrez créer votre propre mini-Inkulinati. Au cours de votre voyage, vous apprendrez les techniques secrètes de dessin de nouvelles bêtes et d’actions de main. Ainsi, vous pourrez composer votre armée à votre guise. Deviendrez-vous un chevalier intrépide qui envoie ses loyaux soldats occire l’ennemi ? Ou préférerez-vous une approche plus subtile ? Dans ce cas, vous incarnez une nonne qui, grâce au pouvoir de la prière, peut désorienter ses ennemis et guérir ses propres serviteurs. Ces deux styles de jeu, et bien d’autres, attendent encore d’être découverts et personnalisés. Laissez libre cours à votre imagination !