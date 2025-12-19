Erreur ou annonce prématurée ? ININ Games dévoile avant Nintendo des cartouches Switch 2 à faible capacité pour contrer les Game Key

Le développeur ININ Games risque de se souvenir longtemps de ce 19 décembre. Le studio s’est fendu d’un court communiqué ce jour-là pour annoncer qu’il avait pu recalculer la production de la version physique de R-Type Dimensions III d’une manière qui n’était pas possible auparavant. En conséquence, le titre sera finalement proposé sur une cartouche physique classique, et non plus sur le format décrié par les joueurs qu’est la Cartouche Clé de Jeu (ou Game Key en anglais).

Sauf que les plus observateurs d’entre vous ont peut-être remarqué que ce message, publié en fin d’après-midi, a remplacé un autre post diffusé plus tôt dans la journée. Ce dernier faisait état d’une « annonce officielle de Nintendo » concernant la fabrication de nouvelles cartouches de jeu destinées à la Switch 2, de capacité plus réduite (16 et 32 Go au lieu de 64 Go). Si l’idée peut sembler contre-intuitive à une époque où les jeux sont de plus en plus gourmands en espace de stockage, elle répondrait pourtant à une problématique bien réelle.

À l’heure actuelle, éditeurs et développeurs disposent de deux solutions pour proposer un jeu en version physique : une cartouche standard de 64 Go, coûteuse à produire, ou une Game Key imposant au consommateur de télécharger le jeu via l’eShop. L’arrivée de cartouches de plus petite capacité permettrait ainsi aux titres de taille modeste d’être proposés sur une cartouche classique, plutôt que de passer par le format Game Key (contre un petit supplément tarifaire cependant).

Mais manifestement, cette information était soit erronée, soit communiquée prématurément. ININ Games a en effet fait marche arrière en supprimant son message initial, avant de publier dans la foulée un nouveau communiqué plus mesuré.

Correction concernant les tailles de stockage des cartouches Nintendo Nous souhaitons émettre une correction concernant les déclarations faites plus tôt aujourd'hui en relation avec les tailles de stockage des cartouches Nintendo. Aucune annonce officielle ou confirmation de la part de Nintendo n'a été faite concernant les capacités de stockage des cartouches. Toute référence à des tailles de stockage spécifiques ne doit pas être interprétée comme une information officielle de Nintendo. À ce jour, nous pouvons seulement confirmer que notre prochaine sortie R-Type Dimensions III sera sur une cartouche physique. Aucune autre détail technique concernant les spécifications des cartouches n'a été officiellement confirmé. Nous nous excusons pour toute confusion que cela a pu causer et apprécions votre compréhension. Cordialement, Votre équipe ININ

De là, une question se pose. Vraie erreur de ININ Games, ou est-ce que les ninjas de Nintendo ont fait une expédition punitive chez le studio ce jour ?

La publication originale de ININ Games

