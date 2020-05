Infliction : Extended Cut disponible en juillet sur Nintendo Switch

L'horreur psychologique prendra place dès cet été sur Nintendo Switch. Infliction : Extended Cut vient enfin d'obtenir une date de sortie officielle, à savoir le 2 juillet 2020 . Pour en apprendra davantage sur le projet, nous vous laissons ci-dessous le nouveau trailer dévoilé par Biowfish Studios.

Parcourez un cauchemar interactif qui se déroule dans l'intimité d'un foyer autrefois heureux. Résolvez le mystère derrière une série déchirante d'événements tout en luttant pour survivre à des rencontres avec une entité qui se tient implacablement en travers de la route de l'absolution.

Explorez une maison cristallisée par la tragédie et découvrez les secrets déchirants cachés dans les messages, les œuvres d'art, les objets domestiques et autres vestiges de la vie domestique. Découvrez des indices et utilisez des objets pour débloquer de nouveaux chemins et faire des découvertes tout en faisant tout ce qui est en votre pouvoir pour éviter la présence malveillante qui habite la résidence. Cachez-vous sous les tables ou sous les lits et exploitez les sources de lumière comme les flashes de l'appareil photo pour étourdir l'esprit et échapper momentanément à sa poursuite.

Infliction allie une approche de l'horreur axée sur l'histoire à une atmosphère dynamique pour produire une expérience à la première personne troublante et imprévisible qui traite d'un sujet mature. En imprégnant des éléments familiers de la vie quotidienne du surnaturel, le développeur Caustic Reality propose une terrifiante aventure d'un autre monde qui frappe terriblement près de chez vous.