Infinite-Beyond the Mind - Strictly Limited annonce une version physique du jeu d'action / plateforme sur Nintendo Switch

Disponible depuis mai 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Infinite-Beyond the Mind se présente comme un jeu d'action / plateforme en 2D signé Blowfish Studios et Emilie Coyo. Aujourd'hui, un nouveau partenariat signé avec Strictly Limited Games va permettre au jeu de sortie en version physique dans le courant du printemps 2023. les précommandes démarreront officiellement à partir du 15 janvier 2023 sur la boutique en ligne de Strictly Limited Games.

À propos d'Infinite-Beyond the Mind :

Élevées sur les champs de bataille d'un monde dévasté par la guerre, deux femmes qui partagent un lien à cause de leurs pouvoirs spéciaux tombent sous l'œil vigilant du tyrannique Royaume Beljantaur. Lorsque l'une d'entre elles est enlevée par la reine Evangelyn et ses forces lourdement armées, l'autre doit passer à l'action et sauver son amie de la captivité par tous les moyens nécessaires.

Incarnez Tanya ou Olga et traversez 16 niveaux à défilement latéral remplis de troupes ennemies, de défis de plates-formes et d'intenses combats de boss, en surmontant des vagues de soldats ennemis et des défis environnementaux tout en vous frayant un chemin à travers le royaume du Beljantaur.

Caractéristiques :