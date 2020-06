Infini ouvre les portes de son étrange univers début juillet sur Nintendo Switch

Toujours à l'affut de titres atypiques à nous faire découvrir sur Nintendo Switch, nakana.io vient de signer une nouvelle collaboration avec le développeur Barnaque pour nous proposer le jeu de puzzle / réflexion Infini. Attendu pour le 3 juillet sur l'eShop au prix de 12.00€, nous vous laissons découvrir ci-dessous son univers étrange.

Perdez-vous dans l'infini... mais ne perdez jamais espoir. Sortez des sentiers battus dans une multitude de puzzles qui changent de perspective.

Alors que l'espoir s'enfonce dans l'infini, la réalité commence à souffrir. Il ne semble pas y avoir d'issue, et l'Espoir est par nature condamné à continuer. Mettez votre esprit au défi de l'aider à s'en sortir.

Maîtrisez le mécanisme innovant de manipulation de la caméra pour changer votre perspective et découvrir de nouveaux labyrinthes, capacités et personnages tels que le Temps, la Guerre, la Fatalité ou la Technologie - qui peuvent être des alliés utiles ou des ennemis trompeurs dans cette aventure de 8 heures jonchée de puzzles.

Caractéristiques :