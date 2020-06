Infini - Nous ouvrons les portes d'un univers étrange en vidéo

Si vous êtes un amateur de jeu de Puzzle / Réflexion et que les univers étranges ne vous font pas peur, nakana.io et le studio Barnaque ont dévoilé la sortie de du jeu Infini sur Nintendo Switch le 3 juillet prochain . Proposé au prix de 12€, nous vous laissons découvrir ci-dessous nos premières minutes de jeu, afin que vous puissiez avoir un aperçu de cet univers atypique.

À PROPOS DE CE JEU

Mettez votre esprit à l’épreuve d’un voyage psychédélique rempli de puzzles et de rencontres marquantes avec le Temps, la Poésie, la Mémoire, la Technologie, la Guerre et la Fatalité.



Alors que l'Espoir s'enfonce au plus profond de l'Infini, le monde réel souffre de son absence. Il ne semble pas y avoir de solution, et l’Espoir est par nature condamné à toujours essayer.



Maîtrisez les mécaniques innovantes de manipulation de la caméra pour atteindre de nouveaux univers. Chaque monde révèle de nouvelles habiletés, de nouveaux thèmes et des opportunités d'explorer le multivers et d'échanger avec d'étranges personnages qui peuvent s’avérer d’utiles alliés ou de sournois ennemis.



Éléments clés d'Infini :



● Découvrez un gameplay unique, bouleversant et varié

● Imprégnez-vous d'une histoire riche en émotions

● Au moins 8 heures de jeu pour traverser 100+ tableaux et 10 mondes hétéroclites

● Idéal pour de courtes sessions de jeu

● Faites l'expérience d'une esthétique onirique et d'une bande sonore contenant plus de 20 pistes originales

● Ressentez le néant viscéral de l'Infini