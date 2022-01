Infernax - L'amour et la violence se feront entendre pour la Saint Valentin sur Nintendo Switch

Si pour certains la Saint Valentin sera l'occasion d'un petit dîner aux chandelles, du côté de Berzerk Studio on vise plutôt la chasse aux démons à coup de masse d'armes avec Infernax. Dévoilé en octobre dernier, le jeu d'action-aventure rétro vient de confirmer sa sortie pour le 14 février 2022, jour de la fête des amoureux. Attendu sur Nintendo Switch et sur supports concurrents, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Mais d’où vient cette étrange chaleur ? Est-ce la puissance de l’amour qui fait rayonner les corps ou l’enfer qui s’invite peu à peu sur terre ? Le trailer qui accompagne cette annonce penche plutôt pour la seconde proposition, mais il convient de rester ouvert à toutes les possibilités. Infernax est effectivement une véritable déclaration d’amour rétro aux jeux d’aventure 8 bits débridés et radicaux du siècle dernier : embrassez la destinée d’un tueur de démon impitoyable et succombez aux longues étreintes nombreuses possibilités d’occire les envoyés du diable dans cette nouvelle bande-annonce de gameplay.

Infernax conte les aventures d’Alcedor, un célèbre chevalier qui découvre à son retour de croisade que des bêtes féroces ont envahi ses terres. Armé de sa masse d’armes fétiche et de son sourire implacable, il doit prendre en main le destin du monde face aux forces impies. Diverses améliorations et capacités puissantes se nichent dans les innombrables recoins de cet univers désolé, jalonné de choix tranchés qui écriront la légende du héros. Pour tracer sa propre ligne morale dans ce marasme démonique brûlant, il s’agira de triompher de ses nombreux défis, souvent au prix de nombreuses nuits blanches à appréhender la difficulté terrifiante et intense d’Infernax. Bon courage !