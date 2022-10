Infernax s'offre un DLC gratuit à l'occasion d'Halloween

Sorti en février 2022, le jeu Infernax développé par Berzerk Studio s'offre à l'occasion d'Halloween un nouveau contenu totalement gratuit. Avec son masque de hockey typiquement 80's, The Stranger est un tueur implacable dont le fusil à pompe et les nombreux objets contondants vont lui offrir la possibilité d’éradiquer les forces du mal de manière particulièrement jouissive et sanglante. Pour le débloquer rien de plus simple, il vous suffit de mettre à jour le jeu le 25 octobre, et de commencer une nouvelle partie.

Sorti au début de l’année, Infernax bénéficie actuellement d’une moyenne de 84/100 sur l'agrégateur Metacritic suite à son accueil critique et public particulièrement chaleureux. Son gameplay exigeant, ses mécaniques profondes et le grand respect de l’ère 8 bits « à l’ancienne » qui s’en dégage ont fait mouche ! Revivez les plus grandes heures de la NES dans ce voyage extrêmement gore aux confins de l’enfer. De retour sur votre terre natale ravagée par les forces du mal, il vous appartient de terrasser l’infâme engeance qui terrorise la population, et repousser les ténèbres qui envahissent peu à peu votre royaume. Les tueurs et tueuses de démons qui souhaitent troquer leur masse d'armes contre un peu de puissance de feu peuvent inviter facilement The Stranger à la fête : il suffit de nommer “stranger” le personnage d’une nouvelle sauvegarde ! Enfilez votre joli masque de hockey et partez à la rencontre de l’horreur la plus absolue, pour la déchiqueter à coups de batte de baseball ou de fusil à pompe qui tâche. Le shotgun de The Stranger est badass, mais attention au retour de flamme : le souffle de cette pétoire diablement puissante peut vous revenir en pleine poire, au risque de vous faire tomber dans le vide.