Inescapable: No Rules, No Rescue - Le thriller narratif est disponible sur Nintendo Switch

Si vous adorez les thrillers et que l'anglais ne vous rebute pas, Aksys Games et Dreamloop Games sont heureux d'annoncer la sortie de Inescapable: No Rules, No Rescue. Disponible depuis ce 19 octobre 2023 sur Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Sur l'île, il n'y a pas de règles ou de lois à suivre pour les candidats. Leurs seuls impératifs sont de survivre et de divertir le public dépravé de l'émission télévisée du Dark Web dans laquelle ils se trouvent. L'histoire explore la nature humaine et montre jusqu'où les gens sont prêts à aller pour leur influence sociale, leur richesse et leurs propres désirs - et jusqu'où ils sont prêts à aller lorsqu'ils ont la permission d'ignorer les règles. CARACTÉRISTIQUES DU JEU : Plusieurs voies narratives

Une histoire provocante axée sur les personnages

Des personnages diversifiés aux personnalités et aux histoires intrigantes.

Des heures de dialogues interprétés par la voix

Une bande originale complète avec des musiques de Shinji Hosoe et Matias Lehtoranta de Zero Escape.