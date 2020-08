Inertial Drift ajuste sa date de sortie sur Nintendo Switch

Initialement attendu pour le mois d'août sur Nintendo Switch, Inertial Drift s'est retrouvé bloqué dans les bouchons de l'été, retardant son arrivée. C'est avec une nouvelle vidéo parue ce jour que PQube et Level 91 Entertainment ont levé le voile sur la date de sortie. Inertial Drift ​sera officiellement disponible sur consoles et PC à compter du 11 septembre . Pour accompagner cette bonne nouvelle, les deux sociétés nous ont également préparé un récapitulatif des différents modes de jeu :

1. Practice



La pratique fait... vous connaissez la suite. Ce mode permet de garder les choses simples - juste vous, votre voiture et la route. C'est le moyen idéal de s'habituer à la maniabilité d'une voiture neuve pour la première fois, sans avoir à rivaliser avec ses rivaux pour l'espace de piste.

2. Ghost Battle

Tout comme le mode Practice, c'est un autre excellent endroit pour affiner votre technique, mais cette fois-ci, vous devrez affronter les fantômes des autres joueurs. Contrairement à une course complète en 1v1, les Ghost Battle vous permettent d'avoir un aperçu précieux de la façon dont vos adversaires approchent une piste. Gardez un œil sur leurs pistes de dérapage lumineuses pour vous aider à étudier leurs lignes et à gagner de précieuses secondes sur vos temps au tour.

3. Time Attack



L'objectif est simple : enregistrer le tour le plus rapide. L'atteindre sera une autre affaire...

4. Race

Des courses intenses, en face à face, dans des voitures parmi les plus excitantes que vous ayez jamais eues au volant. Toutes les voitures sont équipées du système de prévention des chocs par déphasage, de sorte que vous et votre adversaire n'avez qu'à vous concentrer sur vos lignes. Mais ne faites pas l'erreur de penser qu'il n'y aura pas d'accident - les 20 circuits exigeront une concentration totale et une grande habileté pour naviguer en toute sécurité.

5. Duel

En plus des courses traditionnelles, vous pouvez également affronter des pilotes en mode Duel. Marquez des points en mettant de la distance entre vous et un adversaire - et le premier pilote à remplir sa barre gagne ! L'avance de la course peut varier fréquemment d'un pilote à l'autre dans Inertial Drift, donc chaque seconde que vous pouvez passer devant est vitale.

6. Endurance

Dans ce mode, vous courez en solo, en essayant d'atteindre chaque point de contrôle avant que le temps imparti ne soit écoulé. Bien sûr, le premier tour sera sans doute assez facile, mais combien de temps pourrez-vous tenir le rythme ?

7. Style

Tous les coureurs savent que ce n'est pas toujours une question de vitesse. Ce mode récompense ceux qui sont prêts à prendre un risque dans la poursuite du style. Faites la course aux limites de la piste et gagnez des points. Vous pouvez enchaîner les mouvements pour obtenir une plus grande récompense, mais soyez prévenu : vous serez pénalisé en cas de chute.