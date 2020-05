Inertial Drift mettra les gaz en août sur Nintendo Switch

Si dans un jeu de course votre plus grand plaisir est de vous exercer à faire des drift, PQube et le développeur Level 91 sont fiers de vous annoncer la sortie de Inertial Drift sur Nintendo Switch. Disponible à partir du 7 août en version dématérialisée mais aussi en version boîte, Inertial Drift propose de vous affronter sur l'asphalte en duel dans une ambiance rétro-futuriste du plus bel effet. Le titre embarque également un système de commande utilisant les deux sticks de la manette : le gauche pour se diriger, et le droit pour drifter.

Pour en apprendra davantage, nous vous laissons ci-dessous le trailer du jeu ainsi que quelques visuels.

