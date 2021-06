Induction va venir faire fondre vos cerveaux avec ses puzzles temporels

Amateurs de puzzles, de voyages dans le temps et de paradoxes temporels, ce jeu est fait pour vous ! Induction, un tout nouveau jeu indépendant débarquera sur l'eShop le 14 juillet prochain pour faire fondre vos neurones avec ses énigmes et casse-têtes basés sur le temps et les relations de cause à effet entre vos différentes actions.

Prêts à affronter les conséquences de vos actes sur plusieurs lignes temporelles afin de résoudre un des 50 puzzles que le jeu vous offrira ? Le jeu de Bryan Gale vous coûtera 7,39 euros à son tarif normal et seulement 5,17 euros si vous le précommandez avant sa sortie, soit une jolie ristourne de 30%.

Prêt à vous arracher les cheveux devant les énigmes d'Induction ?