Tunche - Le folklore de l'Amazonie s'invite sur Nintendo Switch

C'est à l'occasion de L'Indie World de ce 15 décembre 2020 que LEAP Game Studios nous a fait la présentation de son nouveau titre Tunche à destination de la Nintendo Switch. Attendu en mars 2021 en exclusivité temporaire , le titre est un savant mélange des genres beat'em up et roguelike prenant place au cœur d'une forêt amazonienne entièrement dessinée à la main. Pour en apprendre davantage sur le jeu, nous vous laissons ci-dessous un communiqué accompagné d'un trailer de présentation.

Reprenant avec maestria la jouabilité ultra-classique des beat'em up 2D d'antan, Tunche vous propulse dans une nouvelle dimension vidéoludique grâce un mélange explosif de gameplay coopératif (4 joueurs) et d'éléments issus tout droit des roguelike, sans oublier un zeste de sorcellerie vaudoue qui donne la chair de poule. Partez à la découverte d'un incroyable monde amazonien magnifiquement dessiné à la main, terrassez des boss épiques et maîtrisez les arts ancestraux de la magie !



Tunche est un beat'em up 2D dont l'intrigue nébuleuse s'inspire d'une légende du folklore péruvien. Entremêlant de superbes graphismes dessinés à la main, des combats frénétiques et le redoutable gameplay qui a donné aux roguelike leurs lettres de noblesse, Tunche vous plonge au cœur d'une expérience inoubliable dans les profondeurs insondables d'une jungle grouillant de monstres voraces ! Partez à l'aventure, en solo ou en équipe (jusqu'à 4 joueurs), et embarquez pour un périple périlleux au cours duquel vous devrez relever de nouveaux défis palpitants chaque fois que vous jouerez !