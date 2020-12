Cyber Shadow se trouve une date de sortie sur Nintendo Switch

Nouvelle création de Mechanical Head Studios et premier jeu édité par Yatch Club Games, Cyber Shadow propose aux joueurs une aventure mélangeant action et plateformes, où nous incarnerons un ninja face à une armée de robots maléfiques. En plus de proposé une expérience rétro 8-bits que nous pourrions presque qualifié de Ninja Gaiden-Like, Cyber Shadow proposera une fonctionnalité amiibo permettant de scanner les figurines de la gamme Shovel Knight pour invoquer des familiers lors de nos pérégrinations dans les différents niveaux du jeu.

Attendu pour le 26 janvier 2021 sur Nintendo Switch, nous vous laissons ci-dessous un descriptif du jeu, accompagné d'un trailer de présentation.