L'Indie Live Expo II revient en novembre 2020

Après un premier épisode ce week-end pour remplacer les multiples salons et conventions annulés à cause du Covid-19, l'Indie Live Expo semble prêt à remettre le couvert en fin d'année. Cet événement online réservée à la scène indépendant nous donne d'ores et déjà RDV le samedi 7 novembre 2020 , et sera concentré sur l'annonce de nouveaux jeux, interview des développeurs et autres surprises.

En attendant que la crise du Covid-19 passe, les modes de communication des éditeurs et développeurs s'adaptent pour continuer à partager et faire connaitre leur passion au maximum de monde possible. Ne reste plus qu'à savoir qui participera aux réjouissances.