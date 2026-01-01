Indiana Jones et le Cercle Ancien sortira en mai sur Nintendo Switch 2

Deuxième grosse cartouche de la journée signée Bethesda, Indiana Jones et le Cercle Ancien s'apprête à s'offrir une sortie sur Nintendo Switch 2. Attendu pour le 12 mai 2026 , ce sera l'occasion pour les joueurs de découvrir les aventures du célèbre professeur qui a déjà conquis les joueurs sur supports concurrents.

Découvrez l'un des plus grands mystères de l'Histoire dans Indiana Jones et le Cercle Ancien™, une aventure solo à la première personne qui se déroule entre Les Aventuriers de l'Arche perdue™ et La Dernière Croisade™. Nous sommes en 1937. Des forces sinistres parcourent le globe pour trouver le secret d'un pouvoir ancestral lié au Cercle Ancien. Une seule personne peut les arrêter : Indiana Jones™. Devenez l’archéologue légendaire dans ce jeu d'action-aventure cinématique signé MachineGames, le studio primé qui a développé la récente série Wolfenstein. Todd Howard, le célèbre game designer, est directeur de production du jeu.

VOUS ÊTES INDIANA JONES

Glissez-vous dans la peau d'Indy et partez à l'aventure dans cette histoire débordante d'exploration, d'action immersive et d'énigmes intrigantes. Dans le rôle du brillant archéologue, réputé pour son esprit affûté, sa fine débrouillardise, et son sens de l'humour, parcourez le monde dans une course contre la montre pour découvrir le secret d'un des plus grands mystères de tous les temps.

UN MONDE PLEIN DE MYSTÈRES VOUS ATTEND

Voyagez des salles de l’université Marshall aux pyramides d'Égypte en passant par le cœur du Vatican, les temples engloutis de Sukhothaï et bien plus encore. Lorsqu’un vol par effraction commis au beau milieu de la nuit se termine par une confrontation avec un mystérieux homme colossal, vous devez partir en quête du secret qui explique le vol d'un artefact apparemment anodin. Forgez de nouvelles alliances et affrontez des ennemis bien connus, rencontrez avec des personnages intrigants, faites appel à la ruse et à votre vivacité d’esprit pour résoudre des énigmes anciennes et survivre à d’intenses épreuves.

UN COUP DE FOUET POUR L'ACTION

Le célèbre fouet d'Indiana est au cœur de son équipement. Vous pourrez l'utiliser pour faire diversion, désarmer ou attaquer vos ennemis. Mais le fouet n'est pas qu'une simple arme : c'est l'outil le plus utile pour permettre à Indy de se déplacer dans son environnement. Passez discrètement au-dessus de patrouilles en vous balançant au bout du fouet et escaladez des murailles pour progresser dans un monde saisissant. Combinez l'infiltration, les corps à corps haletants et les fusillades pour affronter vos adversaires et percer le mystère.

L'ESPRIT DE LA DÉCOUVERTE

Plongez dans une aventure dynamique mêlant un gameplay narratif linéaire et des cartes en monde libre. Donnez libre cours à vos instincts d'explorateur pour découvrir un monde de secrets fascinants, de pièges mortels et d'énigmes, où tout élément peut cacher le prochain ingrédient du mystère... ou des serpents. Après tout, il fallait bien des serpents, non ?

*Commandes par mouvements disponibles