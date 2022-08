Un incendie signalé dans les locaux de Nintendo Japon - Aucun blessé grave déclaré

Alors que les incendies de forêt font rage en France, le siège de Nintendo basé à Kyoto a lui-aussi dû lutter contre les flammes. Un incendie s'est en effet déclaré au siège de Nintendo aux alentours de 13h heure locale. Bien que des bureaux du 3ème étage aient été incendiés, les employés sur place ont réussi à maîtriser l'incendie avant l'arrivée des pompiers. Heureusement il ne s'agit que de dégâts matériels, tous les employés sont en sécurité et la firme confirme qu'il n'y a eu aucun blessé grave.

A noter que les forces de l'ordre ainsi que les pompiers font actuellement une enquête pour découvrir la cause de l'incendie. Les premières pistes semblent indiquer que le départ de feu viendrait d'un appareil qui était en cours de chargement, maintenant appareil made in Nintendo ou appareil tiers, on n'en saura pas plus pour le moment.

Source : Nhk